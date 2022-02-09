الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 94 سنة 2022 بشأن السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
القرار
أسماء طالبى التجنيس
كما نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 95 سنة 2022 بشأن السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
القرار
الأسماء
كما نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 96 سنة 2022 بشأن السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
الأسماء
القرار
فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزير الداخلية رقم 97 سنة 2022 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 11 مواطنا.
القرار
الأسماء
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 98 سنة 2022 بشأن رفض طلب مواطن فلسطيني الجنسية بشأن اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته.
القرار
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