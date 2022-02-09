اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:34 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 94 سنة 2022 بشأن السماح لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
 
القرار
القرار

أسماء طالبى التجنيس
أسماء طالبى التجنيس
 
كما نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 95 سنة 2022 بشأن السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
 
القرار
القرار

الأسماء
الأسماء
 
كما نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 96 سنة 2022 بشأن السماح لـ22 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية.
الأسماء
الأسماء

القرار
القرار
 
فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزير الداخلية رقم 97 سنة 2022 بشأن رد الجنسية المصرية لـ 11 مواطنا.
 
القرار
القرار
الأسماء
الأسماء
 
ونشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 98 سنة 2022 بشأن رفض طلب مواطن فلسطيني الجنسية بشأن اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالدته.
 
رفض
القرار
 

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