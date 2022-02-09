الجامع الأزهر يحدد غدا الخميس لبدء برنامج تحفيظ القرآن بنظام أربع سنوات

كتب لؤى على

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف عن بدء برنامج تحفيظ القرآن الكريم بنظام الأربع سنوات، وذلك بدءًا من غد الخميس، وشددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الحد من انتشار فيروس کورونا المستجد، والعمل بقواعد التباعد الاجتماعى عدم الدخول إلى الرواق والحلقات إلا بالكمامات الطبية، إلزام جميع المتواجدين فى الرواق سواء أكان منسقا أم محفظا أم دارسا بارتداء الكمامة، الحضور للجامع قبل الحلقات بعشر دقائق، ودخول الجامع من الباب العباسى ، والدخول بالرقم القومي ، وبالاسم الموجود بالقوائم.

وجدير بالذكر أن الجامع الأزهر فى الفترة الماضية قد استأنف الدراسة فى رواق القرآن الكريم - برنامج التحفيظ بنظام السنة، وبرنامج التحفيظ بنظام السنتين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن استئناف الدراسة برواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية.