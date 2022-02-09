اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: تذليل أى عقبات تواجه طلاب الثانوية أثناء تسجيل استمارة الامتحان

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:30 ص
التعليم: تذليل أى عقبات تواجه طلاب الثانوية أثناء تسجيل استمارة الامتحان وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات استعدادا للاختبارات التى من المقرر أن تنطلق 11 يونيو المقبل، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم انتهاء عدد كبير من تسجيل الاستمارة، موضحة أنه يتم تذليل أى عقبات تواجه الطلاب أثناء تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بداية من 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى، فيما كشفت الوزارة مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد  المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها في امتحانات الدور الأول.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الدور الاول للثانوية

مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

تسجيل استمارة التقدم لامتحان الثانوية 2022

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"التعليم" تحدد خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.. إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجارى.. وتؤكد: الاستمارة ضرورة لدخول الاختبار.. ومارس المقبل آخر موعد لاستلام الاستمارات من الطلاب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص

التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:15 م

لطلاب الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن نتائج امتحان الفصل الدراسى الأول فى المدارس.. الوزارة تؤكد: جار تصحيح كراسات الإجابة والموعد تحدده الإدارات التعليمية.. درجات التيرم مكملة للفصل الدراسى الثانى

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة