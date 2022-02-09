التعليم: تذليل أى عقبات تواجه طلاب الثانوية أثناء تسجيل استمارة الامتحان

محمود طه حسين

يواصل طلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات استعدادا للاختبارات التى من المقرر أن تنطلق 11 يونيو المقبل، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم انتهاء عدد كبير من تسجيل الاستمارة، موضحة أنه يتم تذليل أى عقبات تواجه الطلاب أثناء تسجيل الاستمارة الإلكترونية.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم للامتحانات بداية من 25 يناير الماضى وحتى 24 فبراير الجارى، فيما كشفت الوزارة مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

وأوضحت الوزارة أنه يسمح للطلاب المنتظمين دخول الامتحان لعامين وآخر عامين على نظام المنازل، موضحة أنه لا يحق للطالب الراسب دخول الامتحان سوى في المواد الراسب فيها فقط، كما أنه يسمح لطالب الصف الثالث الثانوي الذي أتم دراسة المواد المقررة بالشعبتين الأدبية والعلمية، ويحسب للطالب الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى امتحانات الثانوية العامة الدور الأول.

وأكدت الوزارة أن الطالب الراسب في أكثر من مادتين لا يسمح له بأداء تلك المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالى إذا لم يستنفد عدد مرات الرسوب وتحسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى هذه المواد، أما الطالب الذي يرسب في مادتين على الأكثر يتاح له الدخول لامتحانات الدور الثاني بنصف الدرجة الفعلية التى يحصل عليها في تلك المواد مع الاحتفاظ بالدرجات الكاملة التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها في امتحانات الدور الأول.