وذكر التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء - أنه تم تنفيذ 26 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، فى محافظتي مأرب وحجة؛ ما أدى إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية كبيرة وتدمير 22 آلية عسكرية. 