البنتاجون: مقتل زعيم داعش وجه ضربة قوية للتنظيم

واشنطن (أ ش أ)

قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربى إن العملية العسكرية الأمريكية فى سوريا التى أدت الى مقتل زعيم تنظيم داعش وجهت ضربة كبيرة للتنظيم .

وأضاف كيربى - فى تصريحات لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن العملية نفذتها فقط قوات أمريكية، مشيرا الى ان تلك المجموعة ( داعش ) لا تزال خطيرة .

وأوضح انه لم يتغير شيء بالنسبة لتركيز الولايات المتحدة على داعش ، مؤكدا أن العملية كانت ناجحة والنتيجة كانت رائعة ولكنها ليست نهاية الكفاح ضد داعش .

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن يوم الخميس الماضي مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي والمكنى ب ( حجي عبد الله ) خلال عملية للقوات الأمريكية في سوريا.