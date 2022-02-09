الاستعداد لزراعة 20 ألف شتلة زيتون مقدمة من وزارة الزراعة بقرى الشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية الزراعة فى شمال سيناء إجراءات نقل 20 ألف شتلة زيتون لزراعتها بقرى الشيخ زويد، تنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.



قال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، لـ"اليوم السابع"، إنه جارى نقل الشتلات من محطة مركز بحوث الصحراء بمنطقة بالوظة غرب محافظة شمال سيناء، لمناطق وقرى الشيخ زويد التى عادت لها الحياة بعد تطهيرها من الإرهاب.



وأضاف، أنه سيجرى توزيع الشتلات على المزارعين بهذه القرى مجانا دعما لهم لزراعة أرضهم وإعادة الحياة بها، مؤكدا أن الأراضي بهذه المناطق تصلح لزراعة الزيتون الذي يعد من الزراعات الرئيسية والهامة.



وقال، إن هذه الشتلات يجرى توزيعها هدية من وزارة الزراعة بتوجيهات من وزير الزراعة الذى استجاب لمطالب الأهالى بهذا الخصوص خلال زيارته لمناطق وسط سيناء قبل أيام وخصص 5 آلاف شتلة زيتون تزرع بنطاق مركز الحسنة بوسط سيناء، ودعم مركز الشيخ زويد بـ20 ألف شتلة زيتون، وهى مقدمة من وزارة الزراعة ممثلة بمركز بحوث الصحراء كبداية لإعمار القرى بالشيخ زويد، وتوزع الشتلات بمعرفة مديرية الزراعة على المزارعين.