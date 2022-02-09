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حالة الطقس.. أجواء غائمة بمختلف الأنحاء وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:32 م
حالة الطقس.. أجواء غائمة بمختلف الأنحاء وفرص لسقوط أمطار بالسواحل الشمالية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد أغلب أنحاء الجمهورية أجواء غائمة علي مختلف الأنحاء وتكاثر السحب علي شمال البلاد متوقع أن يصابحها تساقط لأمطار خفيفة علي السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومع التقدم في الوقت تتقدم للداخل وتزداد حدتها، وتنشط الرياح علي شمال البلاد نتيجة تكون منخفض جوي علي سطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير. 
 
ويشهد اليوم  الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:  القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 00.

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