الأرصاد: انخفاض الحرارة 4 درجات اليوم وسقوط أمطار على أنحاء متفرقة

كتب أيمن رمضان

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من الإنخداع بارتفاع درجات الحرارة والتخفيف من الملابس، كون البلاد ستواجه طقس شتوى خلال الأيام المقبلة واضطراب بحركة الملاحة، موضحة أنه بدءً من اليوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتابعت: "ستتراجع ما يقرب من 4 درجات مئوية على القاهرة".

وأضافت "منار غانم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن التغيرات في الطقس سيصاحبها سقوط أمطار على انحاء متفرقة من البلاد بالإضافة إلى سرعة الرياح، وتابعت: "سرعة الرياح ستشعرنا بالبرودة بشكل أكبر وملحوظ خاصة وأن سرعتها ستتراوح ما بين 40 إلى 50 كيلو".

وأكدت منار غانم، أن التغير في الطقس سيكون يومى الأربعاء والخميس وسيعود الطقس للاستقرار من يوم الجمعة المقبلة، وتابعت: "لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة وتخففوا الملابس.. الطقس سيتغير".