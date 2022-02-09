افتتاح الخيمة التراثية لملتقى الصداقة الدولى الأول بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

افتتحت بجامعة المنصورة اليوم الأربعاء، الخيمة التراثية المقامة بساحة مبنى إدارة الجامعة، على هامش ملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات الذى تنظمه إدارة ونادى الوافدين بجامعة المنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب واتحاد طلاب الجامعة فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة ،تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء وريادة الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة 7-10 فبراير الجارى.

بحضور أعضاء المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب وكل من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والدكتور طايع عبداللطيف - مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود المليجى - نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف طارق حافظ ؛ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أسامة موسى - أمين عام الجامعة وأمناء الجامعة المساعدين، عدد من عمداء كليات الجامعة، الدكتور أحمد أنور العدل - المشرف على إدارة الوافدين بالجامعة ، الدكتورة داليا رسلان - مدير برنامج اللغة الإيطالية وآدابها ورئيس لجنة الاستقبال بالملتقى، إبراهيم فهمى - مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنصورة، سحر العراقى- مدير الإدارة لرعاية الوافدين بالجامعة،عدد من الطلاب المصريين و الوافدين بالجامعات المشاركة فى الملتقى.

أكد الدكتور أشرف عبد الباسط على دور الملتقى فى تحقيق التنوع الثقافى وتبادل الثقافات بين الطلاب المشاركين فى الملتقى من 28 جامعة ويمثلون 36 دولة.

وأشاد بالجهد المبذول من هؤلاء الطلاب فى إعداد الخيمة التراثية التى تضمنت أقسام كل قسم منها خاص بالتعبير عن ثقافة وتراث كل دولة بما يتضمنة من طعام وملابس وموسيقى مميزة لها.