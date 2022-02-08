اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة حلوان تشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:08 ص
جامعة حلوان تشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة ملتقى الصداقة الدولى الاول لشباب الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شاركت جامعة حلوان بملتقى الصداقة الدولى الاول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب. 
 
تتكون بعثة جامعة حلوان من 16 طالب وطالبة، وعدد 8 طالب و طالبه من الوافدين من دولة جنوب السودان و8 طالب و طالبة من مجالس الاتحادات الطلابية و المتميزين فى الأنشطة الطلابية فى ظل احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على إنشائها، حيث تستضيف طلاب من 28 جامعة مصرية و بمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة. 
 
يهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، ويقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابى.
 
وتضمن الملتقى أقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة ، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة ، ولقاء شعري بنادي النيل ، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها ، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافى والحضارى. 
 
وخلال "ملتقى الصداقة الدولى الأول " تمت فاعليات الافتتاح بحضور  الدكتورأشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة و الدكتور  طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و النواب و لفيف من الملحقين الثقافيين للدول المشاركة ومسئولى البعثات للجامعات المصريه. 
 
تمت المشاركة تحت إشراف هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب، وريادة أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، واشراف عام البعثة الدكتور وليد شعبان رئيس البعثة، و طارق اسماعيل اشراف عام، و فايقة سمير، ومحمود رشاد مسئولي الاتصال. 
 
 

جامعة حلوان

ملتقى الصداقات

اخبار مصر

التعليم العالى

شباب الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

معرض "أزياء التراث العربى بين الماضى والحاضر" بفنون جامعة حلوان.. صور

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:40 م

قطاع البحوث بجامعة حلوان يطلق أول مجلة دولية للفنون بمصر "التصميم والموسيقى"

السبت، 05 فبراير 2022 02:01 م

مصر بلا أمية.. كلية التربية جامعة حلوان تنظم حملات توعية للطلاب

الأربعاء، 02 فبراير 2022 12:03 م

انطلاق برنامج مناظير الفراغ الثالث لعلاج الأورام بمستشفيات جامعة حلوان

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 01:12 م

جامعة حلوان تشارك فى الاجتماع الأول لتجمع جامعات العاصمة فى مجالات خدمة المجتمع

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:29 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة