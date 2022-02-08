جامعة حلوان تشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة

كتب محمد صبحى

شاركت جامعة حلوان بملتقى الصداقة الدولى الاول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

تتكون بعثة جامعة حلوان من 16 طالب وطالبة، وعدد 8 طالب و طالبه من الوافدين من دولة جنوب السودان و8 طالب و طالبة من مجالس الاتحادات الطلابية و المتميزين فى الأنشطة الطلابية فى ظل احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبي بمرور 50 عام على إنشائها، حيث تستضيف طلاب من 28 جامعة مصرية و بمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة.

يهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، ويقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين من كافة الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابى.

وتضمن الملتقى أقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة ، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة ، ولقاء شعري بنادي النيل ، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها ، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافى والحضارى.

وخلال "ملتقى الصداقة الدولى الأول " تمت فاعليات الافتتاح بحضور الدكتورأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية و النواب و لفيف من الملحقين الثقافيين للدول المشاركة ومسئولى البعثات للجامعات المصريه.

تمت المشاركة تحت إشراف هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب، وريادة أحمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين، و راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، واشراف عام البعثة الدكتور وليد شعبان رئيس البعثة، و طارق اسماعيل اشراف عام، و فايقة سمير، ومحمود رشاد مسئولي الاتصال.