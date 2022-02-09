اعتقال مهربين حاولا نقل 40 لاجئا من رومانيا إلى النمسا فى صندوق شاحنة

أ.ش.أ

تمكنت الشرطة النمساوية اليوم من القبض على اثنين من مهربي البشر أثناء محاولتهم نقل 40 مهاجرا غير شرعي من رومانيا إلى النمسا في صندوق شاحنة كبيرة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم الأربعاء، أن المهربين 56 و39 عاما من تركيا وحصلا على نحو 15 الف يورو من كل مهاجر نظير تهريبه إلى النمسا في الشاحنات وقد اعترف المهربان بتنفيذ ثماني عمليات تهريب سابقة بنفس الطريقة، موضحا أنه تم ضبط اللاجئين في منطقة بادن بولاية النمسا السفلى، حيث قضوا 6 ساعات في صندوق الشاحنة وتعرضوا لمخاطر التجمد بسبب برودة الطقس، حيث فقد الكثير منهم الوعي، كما اختنق كثيرون من عادم الشاحنة.

وأشار البيان إلى أنه تم مراقبة الشاحنة بعد ورود معلومات من الشرطة الفيدرالية الألمانية، وتم اعتقال جميع المهاجرين، حيث تقدموا بطلبات لجوء.