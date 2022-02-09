اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعترافات متهم بسرقة شركة بالأزبكية: "استغليت شغلى بها فى تنفيذ الجريمة"

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:00 ص
اعترافات متهم بسرقة شركة بالأزبكية: "استغليت شغلى بها فى تنفيذ الجريمة" كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة إحدى الشركات بمنطقة الأزبكية يعمل بذات الشركة سائق ومحصل، واعترف بارتكابه الواقعة وأقر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ المالى بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فاختمرت فى ذهنه سرقة المبلغ المالى، فقام بالانتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالى من داخل الدولاب.

 

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.


امن القاهرة

جريمة سرقة

اخبار عاجلة

سرقة أموال شركة

اخبار الحوادث

جرائم السرقة

عقوبة السرقة

مباحث القاهره

الداخليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة