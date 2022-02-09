اعترافات متهم بسرقة شركة بالأزبكية: "استغليت شغلى بها فى تنفيذ الجريمة"

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة إحدى الشركات بمنطقة الأزبكية يعمل بذات الشركة سائق ومحصل، واعترف بارتكابه الواقعة وأقر بأنه نظراً لعمله بتوريد مبالغ مالية للشركة وعدم حضور أمين الخزنة، والاحتفاظ بالمبلغ المالى بإحدى الدواليب بغرفة الحسابات بالشركة فاختمرت فى ذهنه سرقة المبلغ المالى، فقام بالانتظار عقب خروج الموظفين وتسلل لغرفة الحسابات وقام بسرقة المبلغ المالى من داخل الدولاب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من المدير المسئول بشركة لإدارة الصيدليات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل دولاب بغرفة الحسابات بالشركة محل عمله.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعـة (سائق ومحـصـل بـذات الشركة - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.