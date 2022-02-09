اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية لرومانيا بعد وصول 100جندى أمريكى للبلاد

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:43 م
استمرار التعزيزات العسكرية الأمريكية لرومانيا بعد وصول 100جندى أمريكى للبلاد القوات الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تتجه تعزيزات عسكرية أمريكية من ألمانيا إلى رومانيا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إرسال قوات إضافية إلى أوروبا، حسبما أفادت "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل.

وكان وزير الدفاع الرومانى فاسيلي دينكو، أعلن أمس الثلاثاء، عن وصول أول 100 جندي أمريكي إلى رومانيا للتحضير لنشر بقية القوات العسكرية القادمة في غضون أيام.

وقال دينكو لقناة محلية "لقد وصل بالفعل أكثر من 100 جندي أمريكي، سيحضر متخصصون لنشر بقية القوات، وهم موجودون بالفعل في رومانيا. لقد كنا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة من حيث الخدمات اللوجستية".

وكان المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي، قد أعلن في وقت سابق عن عزم واشنطن إرسال 2000 عسكري إضافي إلى أوروبا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن إرسال القوات الأمريكية إلى أوروبا "لن يساهم في وقف التصعيد"، مشيرة إلى أنها قد تتخذ إجراءات لضمان أمنها ومصالحها.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في عدة مناسبات، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها.

وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية حول "العدوان الروسي" المزعوم تأتي استعدادا لفرض عقوبات اقتصادية جديدة وتبريرا لتوسع الحلف شرقا باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

 

 


امريكا

اوكرانيا

المانيا

روسيا

الازمه الاوكرانيه

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