استطلاع رأى جديد يكشف دعم البريطانيون لكاميلا دوقة كورنوال كملكة

ريهام عبد الله

كشف استطلاع جديد للرأى، أن البريطانيون، يؤيدون بحماس، منح كاميلا دوقة كورنوال، زوجة الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى، لقب ملكة بريطانيا، ويكشف الاختبار الأول للرأي العام منذ الإعلان عن تغيير عهود التتويج عن دعم ساحق.

وأعلنت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا في نهاية الأسبوع أن دوقة كورنوال ستصبح ملكةعندما يتولى الأمير تشارلز العرش، وأظهر استطلاع رأى جديد أن 55 في المائة من البريطانيين يؤيدون هذه الخطوة، أي ضعف ما عارضه 28 في المائة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



كاميلا

ومع ذلك، لا يزال الجمهور يعتقد أن الأميرة الراحلة ديانا كانت ستكون ملكة أفضل.

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الملكة إليزابيث رغبتها منح دوقة كورنوال كاميلا، لقب "ملكة قرينة" عند تولى الأمير تشارلز العرش، وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن اللقب ليس الهدية الوحيدة من الملكة اليزابيث الثانية، حيث ستضع كاميلا تاج الملكة الأم البلاتيني والماسي الذي لا يقدر بثمن على رأسها عندما يصبح تشارلز ملكًا، تم صنعه لتتويج الملك جورج السادس في عام 1937.

وقالت الصحيفة إن الأمير الأمير تشارلز غير تعهدات تتويجه قبل عدة سنوات لتشمل "الملكة كاميلا" - بمباركة والدته. وقال مصدر كبير بالقصر إن إدراج لقب زوجته أُدرج في إطار إعادة صياغة عامة لخطط حفل وستمنستر آبي قبل خمس سنوات.

وأعلنت الملكة اليزابيث الثانية يوم السبت أن دوقة كورنوال ستصبح ملكة عندما يتولى زوجها العرش.

وأعرب أمير ويلز أمس عن امتنانه للملكة على دعمها ، قائلاً إنه وكاميلا - التي وصفها بأنها "زوجته الحبيبة" - كانا "مدركين تمامًا للشرف الذي يمثله" رغبة والدته.

وقد احتفل بيوم انضمام الملكة التاريخي ، معلناً بداية عام اليوبيل البلاتيني لها ، بقوله إن "إخلاصها لرفاهية جميع أفراد شعبها يلهمه بإعجاب أكبر مع مرور كل عام".