ارتفاع سهم "هيرميس" بنسبة 9.28% بجلسة الأربعاء بعد عرض بنك أبو ظبي الأول

كتب هانى الحوتى

ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس ، بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 9.28% رابحًا 1.46 جنيه ليغلق عند مستوى 17.2 جنيه بحجم تداول بلغ 12.2 مليون سهم بقيمة 212 مليون جنيه بإجمالي 2191 صفقة.

وجاء ذلك بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية ، تلقيها رغبة من بنك أبو ظبي الأول في تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة المقيدة البورصة المصرية، وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.

وأضافت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن بنك أبو ظبي الأول سيقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة في أقرب موعد، بسعر مبدئي 19 جنيه للسهم الواحد للمجموعة المالية هيرميس، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة، وعلى أن يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة إجراء الفحص النافي للجهالة وكذا استيفاء الإجراءات اللازمة والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية ذات الصلة من الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية ودولة الامارات العربية المتحدة.