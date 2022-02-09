اختبار التنفس أحد طرق تشخيص جرثومة المعدة

كتبت فاطمة خليل

اختبار تنفس اليوريا (UBT) هو اختبار لتشخيص وجود بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري في المعدة أو جرثومة المعدة، وتسبب هذه البكتيريا التهابًا وقرحة وضمورًا في المعدة يمكن أيضًا استخدام الاختبار لإثبات أن هذه البكتيريا قد تم القضاء عليها عن طريق العلاج بالمضادات الحيوية، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على لماذا يجب إجراء اختبار تنفس اليوريا وكيفية إجراءه، بحسب موقع medicinenet.

كيف يتم إجراء اختبار التنفس لاكتشاف جرثومة المعدة؟

أثناء الاختبار سوف تبتلع كبسولة تحتوي على اليوريا، وهي مصنوعة من نظير الكربون.

إذا كانت البكتيريا موجودة في المعدة، فإن اليوريا تتفكك وتتحول إلى ثاني أكسيد الكربون يتم امتصاص ثاني أكسيد الكربون عبر بطانة المعدة وإلى الدم ثم ينتقل في الدم إلى الرئتين حيث يتم إفرازه عن طريق التنفس يتم جمع عينات من الزفير وقياس الكربون النظيري في ثاني أكسيد الكربون الزفير.

كيف يشخص اختبار تنفس اليوريا عدوى جرثومة المعدة



يعتمد اختبار تنفس اليوريا على قدرة جرثومة المعدة على تكسير اليوريا ، وهي مادة كيميائية تتكون من النيتروجين والكربون إلى ثاني أكسيد الكربون ثم يتم امتصاصه من المعدة والتخلص منه عن طريق التنفس (عادة ما ينتج الجسم اليوريا من المواد الكيميائية الزائدة أو "الفضلات" المحتوية على النيتروجين ثم يتم التخلص منها في البول.)

كيف يتم تفسير نتائج اختبار تنفس اليوريا؟

إذا كان اختبار تنفس اليوريا إيجابيًا فهذا يعني أن بكتيريا جرثومة المعدة موجودة إذا لم يتم العثور على النظير في التنفس، فإن نتائج الاختبار سلبية بالنسبة للعدوى.

عندما يتم معالجة (استئصال) بكتيريا الملوية البوابية بشكل فعال (استئصال) بالمضادات الحيوية يتغير الاختبار من إيجابي إلى سلبي.