إصلاح كسر مفاجئ بماسورة فى الإسماعيلية ورفع تراكمات المياه.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تلقت اليوم الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا يفيد بوجود كسر بماسورة مياه بقطر 6 بوصة وذلك بمنطقة عزبة بكرى فى حى الصفا، التابعة للوحدة المحلية لحى ثالث.



وأعطى اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، توجيهاته بسرعة الاستجابة وحل المشكلة فى أسرع وقت ممكن تجنبًا لمعاناة المواطنين من نقص المياه وعرقلة وتوقف الطريق بسبب المياه المتراكمة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ مرفق مياه هيئة قناة السويس لإصلاح العطل.



كما قامت الوحدة المحلية لحى ثالث برفع تراكمات المياه الناتجة عن كسر الماسورة وتم فتح الطريق للمارة وذلك لمتابعة السيولة المرورية للشارع ومنع اى تكدس للسيارات.





اصلاح ماسورة مياه فى الإسماعيلية



اصلاح الماسورة



جانب من أعمال الإصلاح



