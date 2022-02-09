اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:11 م
أكرم القصاص
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إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:51 م
إصابة ملك إسبانيا فيليب السادس بفيروس كورونا ملك إسبانيا فيليب السادس
أ.ش.أ

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أعلن البيت الملكي الأسباني، اليوم الأربعاء، عن إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس "كوفيد-19".

وجاء في بيان البيت الملكي الإسباني "في اليوم السابق، ظهرت على الملك أعراض خفيفة للمرض، وفي الصباح قام بإجراء اختبار فيروس كورونا، والذي أظهر نتيجة إيجابية".

وأضاف البيان "سيبقى الملك في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، وسيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات التي كان من المقرر أن يشارك بها".

ونوه البيان بأن الحالة الصحية العامة للملك جيدة، وسيواصل عمله من مقر إقامته .. مشيرا إلى أنه "لم تظهر أعراض المرض على الملكة ليتيتسيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا".


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