اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إحالة 79 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق خلال حملة بالبحيرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:05 م
إحالة 79 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق خلال حملة بالبحيرة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل، بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة ،بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة ،حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

أسفرت تلك الحملات، عن إحالة 79 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق ، لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا عن إحالة 10 من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح  الحكومية بمركز شبراخيت بقرى "اورين - محلة فرنوى - الربدان "للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانونى، كما أسفرت الحملات عن إحالة 28 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

 

 

 


احالة موظفين للتحقيق

محافظة البحيرة

حملات انضباط ادارى

محافظ البحيرة

شبراخيت

الدلنجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة