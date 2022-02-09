إحالة 79 موظفا بالمنشآت الحكومية للتحقيق خلال حملة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل، بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

وفي هذا الشأن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة ،بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة ،حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الحكومية والوحدات الصحية.

أسفرت تلك الحملات، عن إحالة 79 من العاملين بالمصالح الحكومية بالدلنجات للتحقيق ، لتغيبهم عن العمل بدون سند قانونى.

يذكر أن حملات الانضباط الإدارى بالبحيرة قد أسفرت مؤخرا عن إحالة 10 من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية بمركز شبراخيت بقرى "اورين - محلة فرنوى - الربدان "للتحقيق، لتركهم العمل بدون سند قانونى، كما أسفرت الحملات عن إحالة 28 من العاملين بالمنشآت الحكومية بالرحمانية للتحقيق، لتغيبهم بدون سند قانونى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.