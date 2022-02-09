أوكرانيا والتشيك والنمسا يؤكدون حق كييف الكامل فى تحديد سبل ضمان أمنها

أ.ش.أ

أكدت أوكرانيا والتشيك والنمسا وسلوفاكيا حق كييف الكامل الذي لا جدال فيه ، في تحديد سبل ضمان أمنها واختيار التحالفات الدفاعية بشكل مستقل.

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ​​مع وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي ووزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرج ووزير خارجية جمهورية سلوفاكيا إيفان كورشوك لمناقشة تطورات الأوضاع الأمنية في أوكرانيا.

وأطلع زيلينسكي وزراء الخارجية على الوضع الأمني ​​ومبادرات أوكرانيا لتكثيف عملية مينسك وأنشطة في إطار صيغة نورماندي، وأعرب الوزراء عن دعمهم بالإجماع لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، مؤكدين حقها الكامل الذي لا جدال فيه في تحديد سبل ضمان أمنها واختيار التحالفات الدفاعية بشكل مستقل.

وأشار رئيس الدولة إلى أهمية تعزيز الدعم الدفاعي لأوكرانيا، قائلا: "ممتن لكل واحد منكم ولبلدانكم، على دعمكم ومساعدتكم الملموسة لأوكرانيا"، مشيدا

بحقيقة أن للجمهورية التشيكية والنمسا وسلوفاكيا وجود دبلوماسي كامل في كييف وأن هذه الدول تمتنع عن إجلاء عائلات الدبلوماسيين.

كما شدد على أهمية زيادة تعميق التكامل الاقتصادي بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق وصول البضائع الأوكرانية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، لا سيما من خلال استغلال الفرص لتحديث الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.