اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:09 م
أكرم القصاص
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أوغندا تسعى لسن قانون يجعل التطعيم إلزاميًا ضد فيروس كورونا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:52 م
أوغندا تسعى لسن قانون يجعل التطعيم إلزاميًا ضد فيروس كورونا لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن رئيس برنامج التطعيم الأوغندي الدكتور ألفريد دريويل أن بلاده تسعى إلى سن قانون يجعل التطعيم ضد فيروس كورونا، إلزاميا على جميع المواطنين.

ونقلت صحيفة ديلي مونيتور الأوغندية عن دريويل قوله إن عدد سكان أوغندا يبلغ حوالي 45 مليون نسمة، ولكن لم يتم إعطاء سوى حوالي 12.7 مليون جرعة من لقاحات كوفيد حتى الآن.

وأضاف أن مشروع القانون معروض الآن على البرلمان، وإن لجنة الصحة تدقق فيه، وذلك دون أن يوضح الموعد المحتمل لإقرار القانون من قبل البرلمان، كما لم يذكر ماهية عقوبات عدم الامتثال للإجراء، قائلا :" إنه للمساعدة في الوقاية من المرض، وبالنظر إلى تأثير الوباء على الاقتصاد، فإن هذا القانون مطلوب".

وأعادت أوغندا فتح اقتصادها بالكامل الشهر الماضي بعد عامين من إجراءات مكافحة فيروس كورونا التي شملت حظر التجول وإغلاق الشركات والمدارس وإغلاق الحدود، وسجلت البلاد حتى الآن ما مجموعه حوالي 162 ألف حالة إصابة بكورونا وعدد الوفيات 3500، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، واشتكى المسؤولون الحكوميون مرارًا وتكرارًا من أن معدلات التطعيم ظلت منخفضة حتى عندما كانت اللقاحات متاحة.

 


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