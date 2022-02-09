ألمانيا تُحذر: احتياطيات الغاز فى البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"

كتب محمد جمال

حذرت وزارة الاقتصاد الألمانية من أن احتياطيات الغاز فى البلاد انخفضت إلى مستوى "مقلق"، فى وقت ازدادت فيه الضغوط على إمدادات الطاقة فى أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية، وقالت متحدثة باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "نحن بالطبع نراقب وضع مستويات المخزونات وهو حتما مقلق"، بحسب "روسيا اليوم".

وأضافت أن المخزونات هى حاليا عند مستوى 35 إلى 36% من قدرتها القصوى بالمقارنة مع 82% في العام الماضي.

يذكر أن رئيسة وزراء ولاية مكلنبورج فوربومرن الألمانية، مانويلا شفيزيج، كانت أكدت الحاجة إلى ضرورة الإسراع فى الموافقة على تشغيل خط أنابيب نقل الغاز الروسي "السيل الشمالى-2" إلى ألمانيا.

وتبلغ سعة خط أنابيب غاز "السيل الشمالى-2"، الذي بات جاهزا لنقل الغاز، 55 مليار متر مكعب سنويا، وتمتد الأنابيب على طول قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم تعليق إجراءات التصديق مؤقتا، حيث اعتبر المنظم الألمانى أنه من الضرورى إنشاء مؤسسة فرعية فى ألمانيا تابعة "للسيل الشمالى-2"، والتى وفقا للقانون الأوروبي يجب أن تقدم طلبا جديدا للحصول على شهادة التسجيل، ومن ثم يمكن البدء فى تشغيل المشروع.