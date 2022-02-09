أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 9-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 9-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المجموعة المالية هيرميس القابضة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية.

البورصة تربح 5.3 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء تراجع هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.072 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 67.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.2%، والعرب على 8.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 28.9 مليون جنيه، 95.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 20.4 مليون جنيه، 124.7 ألف جنيه، 81.5 مليون جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 11596 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 2045 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 13851 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4580 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3182 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 4684 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1160 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 67 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.716 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.11%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 35.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.84%.

- المجموعة المالية هيرميس القابضة بسعر إغلاق 17.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.220 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 7.32%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.421 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.33%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.42%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 19.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.235 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.