9 معلومات عن تكنولوجيا البيوجاز كمساهمة للبيئة فى مبادرة حياة كريمة

كتبت منال العيسوى

تعمل وزارة البيئة على نشر تكنولوجيا البيوجاز التى تنفذها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة للوزارة، لتكبيق تكنولوجيا البيوجاز فى محافظات مصر، كجزء يتجلى فيه مساهمة وزارة البيئة فى مبادرة حياة كريمة، بما يليق بالمواطن المصرى.

خلال هذا التقرير نرصد 9معلومات عن تجربة وحدات البيوجاز التى اطلقتها وزارة البيئة

1-يحسب نجاح تطبيق وحدات البيوجاز على انه قصة نجاح مصرية للتعامل مع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات وتحويل هذه المخلفات لطاقة وغاز قادر على تشغيل البوتوحاز وخاصة للقرى البعيدة التى لا تصل لها خطوط البيوجاز .

2-تجربة وحدات البيوجاز نموذج مبسط لفكرة الاقتصاد الدوار ، حيث ان وحدة البيوجاز المنزلية توفر الغاز الحيوى بما يوازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا، وسماد عضوي سائل يكفى لتسميد 3 فدان طوال العام.

3-تجربة البيوجاز تقوم على تدريب الشباب على تأسيس شركات لتنفيذ الوحدات في المناطق الريفية، وإنتاج وقود حيوى وسماد عضوى، بتمويل من منظمة العمل الدولية، بما يحقق الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتنمية.

4-تم استلام عدد 12 وحدة بيوجاز فى مركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن مشروع إنشاء 50 وحدة بيوجاز بمركز زفتى بالمحافظة .

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5- ‏تم تدريب 10 مهندسين من شباب الخريجين من الذكور والإناث لتنفيذ هذه الوحدات، كما تم مساعدتهم فى إنشاء شركات خاصة لهم للعمل فى هذا المجال الجديد.

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‏6- تجربة انتاج وحدات البيوجاز تمثل تكامل فى كافة الجهود الوطنية ، التى من شانها التصدى لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من غازات الاحتباس الحرارى، التي تنتج عن حرق المخلفات.

7-تجربة مشروع وحدات البيوجاز يعكس دور المرأة المصرية في تطور الملف البيئي ، واهتمام السيدات في البيوت بتنفيذ وحدات البيوجاز، وكيفية التعامل معها، بما يساهم في رفع مستوى المعيشة بالريف المصرى.

8-تم اطلاق أربع وحدات من البيوجاز فى الفيوم، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة.

9- وزارة البيئة اكدت على استمرار الوزارة في تعميم تجربة تكنولوجيا البيوجاز على مستوى الجمهورية.