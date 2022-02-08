7 علامات تدل على إصابتك بمتلازمة الإرهاق الشديد وطرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

الاحتراق النفسى أو الإرهاق الشديد مشكلة لا يدركها معظم الناس في حياتهم، فهو يقتل الشخص ببطء عن طريق سرقة المتعة من حياته، مما يجعله يشعر باليأس والإرهاق واستنفاد الطاقة ويأخذك من قدرتك على العمل بفعالية وكفاءة، وفي هذه الحالة، قد تشعر أن المهام التي عادة ما تكون صغيرة بأنها عبء، فى هذا التقرير نتعرف على 7 علامات تدل على إصابتك بمتلازمة الاحتراق النفسي والإرهاق الشديد، بحسب موقع "health".

يحدث الاحتراق النفسى عند الشعور بالضغط المستمر والإرهاق لفترة طويلة، يحدث الإرهاق ببطء وأحيانًا يصعب التعرف على الأعراض سيخبر الأشخاص المختلفون أشياء مختلفة عن الشعور بالإرهاق ، لكن الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه جميعًا هو أنه لا توجد أيام جيدة على الإطلاق.

علامات الاحتراق النفسي



الاحتراق النفسى يختلف عن الإجهاد، إنه شعور دائم بالتوتر والإرهاق والعجز والحزن العام يمكن رؤية آثار الإرهاق في الجوانب الجسدية والعاطفية والعقلية للحياة.

العلامات الشائعة للإرهاق هي:

1. تصبح لست مهتمًا أو متحمسًا للعمل أو الحياة الأسرية وتشعر بأنك بلا هدف.

2. توقفت عن بذل الجهد في أي شيء وأصبحت تنسى.

3. قد تلاحظ أنك تتجنب احتياجاتك الأساسية مثل النظافة الشخصية أو التغذية أو الملابس أو أي احتياجات طبية.

4. أنت منهك تمامًا، وحتى الأنشطة العادية مثل تنظيف أسنانك تبدو وكأنها مهمة ضخمة.

5. قد تعاني أيضًا من الإرهاق غير المبرر وانخفاض تحمل الإحباط.

6. يمكنك أن تشعر بشكل عشوائي بالإرهاق من الحياة وقد تنهار أيضًا وتبكي.

7. كنت تعاني من مشاكل مختلفة مثل الأرق، والصداع ، والطفح الجلدى وتساقط الشعر ، وآلام في الصدر ، وخفقان القلب ، ومشاكل في الجهاز الهضمي ، وتوتر عضلي ، وما إلى ذلك.

طرق علاج ​الاحتراق النفسى



الخطوة الأولى للتعامل مع الاحتراق النفسى هي التعرف على الأعراض واستشارة طبيب جيد لذلك تذكر أن الاحتراق النفسى هو أكثر بكثير من الإجهاد ويجب عدم الخلط بينه وبين التوتر والإرهاق العادى.

كيفية التعامل مع الاحتراق النفسى:



1. خفف مسئوليات عملك

قم بتفويض عملك، وتحدث إلى رئيسك في العمل والناس في المنزل، واطلب بعض الأعمال الخفيفة.

2. تحدث إلى أشخاص آخرين

عندما يبدو كل شيء مستحيلًا وكئيبًا، يمكن أن يكون التواصل الاجتماعي نعمة إنقاذ يساعد التحدث على تهدئة الأعصاب وأحيانًا يكون علاجيًا أيضًا تواصل مع الأشخاص الأقرب إليك.

3. وضع الحدود

استمر في التأكيد على أنه ليس عليك إرضاء الجميع انتهيت من مجهودك وتعلم أن تقول "لا" بأدب ولكن بحزم.

4. اجعل الرياضة أولوية يومية

قد يبدو الأمر عديم الجدوى في البداية ولكن قم ببعض التمارين كل يوم ابدأ بـ 30 دقيقة يوميًا وانغمس في التمارين المنتظمة.

يمكن أن يكون للإرهاق تأثير طويل الأمد على صحتك ، وبالتالي كلما أسرعت في الخروج منه ، كان ذلك أفضل لبشرتك وشعرك وجسمك وصحتك العقلية.