5 نصائح بسيطة لعلاج مشكلة الهالات السوداء.. أبرزها أكياس الشاى المنقوعة

كتبت مروة هريدى

الهالات السوداء اسفل العين مشكلة تواجه العديد من النساء، وإذا لم يتم علاج هذه الهالات السوداء بشكل صحيح، فيمكن أن تكون مشكلة طويلة الأمد بالنسبة للكثيرين، ولأن الجلد أسفل العين ضعيف ونحيف يجعله عرضة للاسمرار بسهولة بمرور الوقت، بجانب حالات أخرى تسبب الهالات السوداء مثل فرط التصبغ وضعف الدورة الدموية وفقدان فيتامين سي، ويقدم تقرير موقع "Healthline" حلول سهلة وبسيطة للتغلب على مشكلة الهالات السوداء.

فيما يلى.. 5 نصائح منزلية بسيطة يمكن تطبيقها فى المنزل لمعالجة مشكلة الهالات السوداء:



وضع كريمات تفتيح البشرة

بالنظر إلى أن الجلد تحت العين هو أنحف وأضعف، فإنه يتطلب علاجًا لترطيبه، وقد ثبت أن الكريمات الغنية بفيتامين C والريتينويد وحمض الهيالورونيك مفيدة في تقليل البقع الداكنة تحت العين.

استخدام كريم ترطيب تحت العين

يساعد وضع كريم تحت العين في تقليل الخطوط الدقيقة والهالات السوداء والانتفاخ بينما تساعد مكوناته المرطبة على تهدئة الانتفاخ، ويمنحك ترطيب للبشرة لفترة طويلة، بالإضافة إلى ذلك، تقدم هذه التركيبة الآمنة والفعالة فرقًا واضحًا في 3-6 أسابيع.

قبل اختيار الكريمات، استشر طبيب الأمراض الجلدية دائمًا لأن بعض المنتجات يمكن أن تتصرف بشكل مختلف وفقًا لاختلاف أنواع البشرة.

الضغط البارد

يقطع الضغط البارد شوطًا طويلاً في تقليل الانتفاخ ويساعد على تقليص الأوعية الدموية المتوسعة، كما يمكن استخدام مكعبات الثلج الملفوفة بقطعة قماش لمدة 20 دقيقة تقريبًا، يجب تكرار هذه العملية إذا أصبحت قطعة القماش دافئة أو إذا ذاب الجليد لتحقيق أفضل النتائج.

أكياس الشاي المنقوعة

يعد وضع أكياس الشاي الباردة تحت العين طريقة رائعة أخرى لمكافحة الهالات السوداء، حيث يحتوي الشاي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي تنشط الدورة الدموية لتترك أثرًا مهدئًا تحت الجلد.

انقع كيسين من الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن لمدة خمس دقائق، ثم احتفظ بها في الثلاجة لمدة 15 إلى 20 دقيقة، بمجرد أن تبرد أكياس الشاي بدرجة كافية، ضعيها على عينيك المغلقتين لمدة 10 إلى 20 دقيقة، بعد ذلك، اشطف عينيك بالماء البارد واتركهما مغلقتين لمدة 10 دقائق أخرى للحصول على تأثير طويل الأمد.

النوم جيدًا

أسهل وأفضل علاج لتقليل الهالات السوداء هو النوم جيدًا، حيث أن قلة النوم تظهر الإجهاد على العين والمنطقة المحيطة بها.

يمكن استخدام علاجات طبية لعلاج الهالات السوداء، ولكن العادات الصحية تقطع شوطًا طويلًا فى علاج هذه الحالة، حيث أن تناول الطعام الصحي والحفاظ على الجسم رطبًا والحصول على القدر المناسب من النوم أمر مهم لصحة العين.