اليوم السابع
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3 قواعد جديدة للمغادرين والقادمين للسعودية بشأن لقاح كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:00 ص
3 قواعد جديدة للمغادرين والقادمين للسعودية بشأن لقاح كورونا.. تعرف عليها وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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كشف مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، عن أن المملكة ستبدأ من غد الأربعاء، في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا.
 
ويستعرض "اليوم السابع"، فى هذا التقرير تلك القواعد، وهى:
 
1- فى حال المغادرة، يتم أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).
 
2- القواعد ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص ((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة  لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلي المملكة أو الدخول إليها، ويستثني من ذلك من هم أقل من (8) أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال .
 
3- يسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلي المملكة أو الدخول إليها - بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة. 

شروط دخول السعودية

لقاح كورونا

اشتراطات مغادرة السعودية

قواعد دخول السعودية

قواعد مغادرة السعودية

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