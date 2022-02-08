10 معلومات عن تطوير محطات الحاويات والموانئ بتكلفة 100 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تعمل القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة على تطوير عدد من محطات الحاويات والموانئ بتكلفة تصل لنحو 100 مليار جنيه، بالتنسيق مع هيئة الموانئ، وذلك في إطار تحول مصر لمركز لوجستي وتجارى عالمى مما يعظم من حجم تداول البضائع في الموانئ المصرية وزيادة حصتها عالميا بما يتناسب مع موقع مصر الفريد.

تعرف على التفاصيل

1 - أعلنت الحكومة أن إجمالي الاستثمارات المدرجة لتطوير الموانئ تصل لـ 71 مليار جنيه.

2 - تم تطوير 12 ميناء بحري من أصل 15 ميناء، بجانب ميناءين جديدين.

3 - وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقداً لتطوير ميناء السخنة بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه.

4 - يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا.

5 – سيتم إنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/مرسى مطروح.

6 – جارى تطوير وتعميق ارصفة ميناء الإسكندرية بتكلف نحو 5 مليارات جنيه .

7 – جار تطوير ارصفة ميناء دمياط بتكلفة تصل لنحو 2 مليار جنيه .

8 - من المتوقع أن ترتفع نسب استقبال وتداول سفن الحاويات للضعف خلال الفترة المقبلة ،مع استقبال أكبر سفن العالم من حيث الحمولات والغاطس.

9 - وفقا للتقارير الدولية، بلغ حجم التجارة المنقولة بحرا نسبة 83% من إجمالي حجم التجارة العالمية وهو يساوي في الوقت ذاته نسبة 70% من قيمتها.

10 - إجمالي وزن التجارة المنقولة بحرا بنهاية العام 2020 كان في حدود 10 مليار طن تقريبا، وبلغ وزن البضائع المنقولة في الحاويات حول العالم بنهاية العام 2020 حوالي 1.6 بليون طن تقريبا.