وكيل زراعة الغربية يستقبل وفد المركز الدولى للزراعة لتبادل الخبرات

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية وفد المركز الدولي للزراعة بديوان عام المديرية، لتبادل الخبرات بين جميع الدول الصديقة في شتي المجالات وخاصة المجال الزراعي.

وتوجه الوفد إلي مركز قطور لزيارة حقول إنتاج المحاصيل العطرية ومصنع إنتاج الياسمين نظرا لتميز مركز قطور عالميا في مجال زراعة المحاصيل العطرية والطبية وكذلك زيارة مركز لتجميع و إنتاج الألبان.

كما تم خلال الجولة زيارة مصنع لاستخلاص الزيوت الطبية والعطرية بناحية كفر محلة مسير وكذلك زياره مركز مطور لتجميع الألبان بقرية نشيل و تفقد مزرعة لتربية وإنتاج النعام بنفس القرية وتستكمل باقي برنامج الزيارة غدا الأربعاء بزيارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وزيارة لشركة إنتاج عسل النحل ومناحل لإنتاج العسل بقرية حصة شبشير.

ضم الوفد ممثلين عن أرمينيا- بوركينا فاسو – الكاميرون- الكونغو الديمقراطية – غينيا كوناكري – الهند – مالي – النيجر ويرافقهم عدد من المترجمون وتأتي الزيارة للوفد ضمن توجيهات المحاسب السيد القصير وزير الزراعة المتعلقة بتبادل الخبرات بين مصر وجميع الدول المهتمة بالشأن الزراعي .