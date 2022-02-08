واشنطن توافق على صفقة بـ 100 مليون دولار لتحديث منظومة الصواريخ التايوانية

واشنطن (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على بيع معدات وخدمات قيمتها 100 مليون دولار لتايوان من أجل صيانة وتحسين والحفاظ على منظومة باتريوت للدفاع الصاروخى.

وذكر بيان صدر عن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكي - حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية - أن تحديث منظومة باتريوت للدفاع الجوي سيساعد في تحسين أمن تايوان والحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والاقتصادي والتقدم في المنطقة.

وأضافت الوكالة: "هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان المستمرة لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية يمكن التعويل عليها".

يذكر أن تايوان دائما ما تتحدث عن المهام المتكررة التي تنفذها القوات الجوية الصينية في منطقة دفاعها الجوي، وهي جزء تعتبره واشنطن محاولة من بكين للضغط على تايوان لقبول سيادتها.