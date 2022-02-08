نصائح فعالة لمحاربة مشاكل جفاف وحكة البشرة فى الشتاء.. تجنب الماء الساخن

كتبت مروة هريدى

يعانى معظمنا من بشرة متقشرة وجافة خاصة خلال فصل الشتاء بسبب برودة الطقس، وبالرغم أننا نعلم ما يجب علينا القيام به من أجل الظهور ببشرة صحية، إلا أن معظم، ليس لديه الوقت الكافى للقيام بذلك، ويرصد تقرير موقع "تايمز أوف انديا" نصائح بسيطة من خبراء التجميل لمحاربة مشاكل البشرة في الشتاء دون إهدار وقت.

- الخطوة الأولى والأهم هي تجنب الاستحمام بالماء الساخن، يجب دائمًا الاستحمام بالماء الفاتر، حيث يسبب الاستحمام بالماء الساخن مشاكل الجفاف وحكة الجلد.

- ابدأ يومك دائمًا بمرطب جيد لترطيب بشرتك، بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام زيت جوز الهند لأنه يصلح بشرتك وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

- إذا كنتِ تبحثين عن "ماسك" للحصول على بشرة صحية، يمكنك إضافة الشوفان إلى الحليب لبشرة الوجه فهى تصنع العجائب لبشرتك، كل ما عليكِ فعله هو صنع عجينة سميكة من دقيق الشوفان والحليب، ويمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من العسل (إذا كانت بشرتك شديدة الجفاف)، وضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

- أفضل علاج منزلي للحفاظ على بشرة صحية، هو اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن.

- يمكنك تدليك وجهك ورقبتك باستخدام البابايا الناضجة لمدة 5 إلى 10 دقائق ثم غسلها بالماء البارد أو إزالتها بلطف بالقطن، حيث أن البابايا غنية بفيتامين سي الذى يساعد في شفاء بشرتك من الجفاف ويمنحك نتائج جيدة.

- يمكنك أيضًا إعداد ماسك منزلى كان يستخدم قديمًا، للحفاظ على بشرتك ناعمة ومتوهجة، مصنوع من اللبن الرائب مع العسل وقطرات من ماء الورد والدقيق، وتطبيقه برفق على الجلد في طبقتين ثم غسله بالماء الفاتر وتكرار هذا الماسك من مرتين لثلاث مرات أسبوعيًا.