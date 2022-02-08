"من قتل جلال؟".. عمة عامل الألوميتال ضحية العاشر من رمضان تكشف الكواليس.. صور

كتب أحمد الجعفرى

تواصل جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها فى واقعة العثور على جثة شاب يحمل جنسية إحد الدول العربية بالعاشر من رمضان، وتحدثت "اليوم السابع" مع عمة الشاب الضحية، والتى روت كواليس قدوم الشاب إلى مصر قبل 5 سنوات، مرورًا بعمله فى مجال الألوميتال وحتى مقتله.

هند أنور ربة منزل وعمة الشاب، تقول، إنه قبل 5 سنوات قدم "جلال" الشاب الضحية إلى مصر للعمل ومساعدة والده، الذى يعيش فى أحد الدول العربية، وعمل خلال تلك الفترة فى مجال الألوميتال والحديد وتركيب الواجهات، وأقام معها فى مدينة النوبارية، خلال تلك الفترة.

وتابعت "هند"، أنه بعد فترة، عمل فيها الشاب الضحية فى العاصمة الإدارية، حصل على مهمة عمل فى مدينة العاشر من رمضان، وبعد 3 أشهر من العمل، كانت الأمور بالنسبة إليه مستقرة، وقبل مقتله بيوم استقبلت اتصال هاتفى منه أطمئن عليها، وأطمئنت عليه، وفى اليوم التالى، فوجئت باتصال تليفونى من أحد أصدقاء الشاب يخبره فيه بإصابة "جلال"، ورغبة فى رؤيتهم.

وأضافت "هند"، أنها توجهت إلى مدينة العاشر من رمضان، من أجل الأطمئنان على "جلال" ولكنها فوجئت به مقتولًا، وتم نقل جثمانه إلى المشرحة لإجراء تشريح لجثمانه وكتابة تقرير الصفة التشريحية الخاص به، ولا تعرف سبب مقتله، فهو شاب مسالم لم يثير مشاكل أبدًا، ولم يكن لديه خلافات مع أحد.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ بالعثور على جثة شاب يعمل فنى تركيب ألوميتال مقتولًا داخل مسكن عمله، ومصاب بعدة طعنات فى مناطق متفرقة من جسده، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتم العثور على جثة الشاب ملقاة على الأرض بجوار السرير مطلخة بالدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في أنحاء متفرقه من جسده.

تم نقل جثة المجنى عليه إلى المشرحة لإجراء تشريح للجثمان، كما قررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مكان الواقعة ورفع البصمات، والتحفظ على أي أدلة، وأمرت باستدعاء زملاء الشاب الراحل في العمل للاستماع لأقوالهم في إطار التحقيقات في الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وتحديد الجناة والقبض عليهم لإحالتهم إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.



الشاب الضحية جلال