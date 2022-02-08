مرشد إيران: أمريكا تتلقى الضربة اليوم من حيث لا تحتسب

كتب عبد الوهاب الجندى

قال المرشد الإيراني، علي الخامنئي، إن أمريكا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ذلك أبدا، لافتا إلى أن الرئيسين الأمريكيين السابق دونالد ترامب، والحالي جو بايدن، عملا ومازالا يعملان معا للإطاحة بالبقية الباقية من سمعة أمريكا، جاء ذلك خلال استقباله صباح اليوم الثلاثاء، حشدا من قادة وكوادر القوة الجوية والدفاع الجوي التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية.

من ناحية آخرىن قال الرئيس الإيرانى آية الله إبراهيم رئيسى: "إننا لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووى، مؤكدا أنه "إذا رفعت العقوبات وإجراءات الحظر، فإن الأرضية ممهدة للاتفاق وقد برهنت إيران أنها ملتزمة بتعهداتها".

وفى إشارة إلى المحادثات النووية فى فيينا، قال رئيسى أن من انتهك الاتفاق النووى هم الأمريكيون والذين لم يفوا بالتزاماتهم هم الأوروبيون، فى الوقت الذى أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصرفات إيران السلمية فى تقاريرها العديدة. وقد أعلنا أنه فى حال الغاء إجراءات الحظر فان الأرضية معدة للاتفاق.

وقال "رئيسي" خلال لقائه بوزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو، مساء أمس الإثنين فى طهران، أن "العلاقات بين البلدين كانت جيدة للغاية فى السنوات التى تلت الثورة الإسلامية، لكن علاقات فنلندا مع الدول الأخرى لا ينبغى أن تتاثر بالأجانب".