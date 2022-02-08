محافظ سوهاج يطمئن على حالة نقيب شرطة أصيب بطلق نارى فى حملة بساقلتة

سوهاج محمود مقبول

زار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، واللواء مصطفى محمد نائب مدير أمن سوهاج، النقيب "أحمد عصام"، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية، بمستشفى سوهاج الجامعي، والذى أصيب بطلق نارى أثناء ملاحقة أحد العناصر الخارجة عن القانون .

واطمأن محافظ سوهاج ومرافقيه على استقرار الحالة الصحية للنقيب "أحمد"، متمنيا له الشفاء العاجل، والعودة لأسرته وعمله فى أسرع وقت، مؤكدا أنه مثال يحتذى لرجال الشرطة فى الشجاعة والتصدى للعناصر الإجرامية، من أجل الحفاظ على الأمن والأمان فى كافة ربوع الوطن .

يذكر أن النقيب أحمد عصام قد أصيب بطلق نارى فى حملة أمنية بدائرة مركز ساقلتة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج .