التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب اصطدام قطار بها فى سوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

لقيت ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج مصرعها، إثر إصطدام قطار بها حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزى، تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد باصطدام قطار بربة منزل مما نتج عنه وفاتها بدائرة مركز العسيرات جنوب المحافظة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بورود بلاغ لمركز العسيرات أحوال قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن أنه أثناء سير القطار الإسكندرية أسوان دائرة المركز اصطدم بالمدعوة "رضية ف ع م" 50 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مما أدي لوفاتها، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

وبسؤال نجل شقيق زوجها المدعو "حمدى م ى ا" 22 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.