محافظ المنيا يكلف بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإغلاق 3 مقاهى مخالفة

المنيا -حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والمرور على المحال التجارية والمقاهى والكافيتريات ووسائل النقل العام، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق الشتوي، ومتابعة تنفيذ قرار منع تدخين الشيشة داخل كافة المقاهي، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وفى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات ميدانية لمتابعة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المحال والمقاهى بمواعيد الغلق الشتوية، ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة، ورفع الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين وتتسبب فى التكدس المرورى.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملة أسفرت عن غلق 3 مقاهى بقرية دماريس التابعة لقرية البرجاية، لمخالفة الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة لروادها، وعدم وجود تراخيص، وتم التحفظ على الشيش المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.