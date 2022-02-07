محافظ المنوفية يناقش آخر مستجدات مشروعات "حياة كريمة" بمركزى أشمون والشهداء

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ومديرى مديريات الخدمات بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، منسق حياة كريمة بالمحافظة، ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن منوف والباجور وقويسنا بسرعة حصر كافة الأراضى والمواقع المناسبة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية مستقبلاً ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة والعرض عليه خلال أسبوع، كما وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بوضع تصور وألية تشغيل المجمعات الخدمية الجديدة والتى تضم خدمات متنوعة منها "التموين، التضامن الاجتماعى، الشهر العقارى، البريد" بهدف تقديم خدمات متميزة للأهالى.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالى لمشروع سكن كريم بأشمون والشهداء، ووجه محافظ المنوفية بحصر جميع المعوقات الخاصة بالمشروع والعرض عليه لإيجاد الحلول المناسبة، كما وجه المحافظ بحصر كافة المناطق المحرومة من توصيل خدمة الصرف الصحى بقرى أشمون والشهداء تمهيداً للبدء فى تنفيذ أعمال مد خطوط الصرف بها، وكذا التنسيق بين مديرية الطرق وشركة مياه الشرب لضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى قبل البدء فى أعمال الرصف .

ووجه محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بوضع تصور وإعداد نموذج موحد للأسواق والمواقف النموذجية التى يتم إنشاؤها بأشمون والشهداء لتعميمها على باقى المراكز بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم أوجه الدعم للمبادرة الرئاسية كونها أحد المشروعات القومية العملاقة.