اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد وحدات المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.. صور

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:07 ص
محافظ القليوبية يتفقد وحدات المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها.. صور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، لمتابعة سير العمل بالوحدات التي تم تسليمها والبدء في أعمال الإنتاج، وقد تضمنت الوحدات نماذج لمصانع صناعات غذائية وزراعية والأنشطة المكملة، كما التقى بالمستثمرين أصحاب الوحدات بالمنطقة الاستثمارية.

وأكد الهجان، أن المحافظة مستعدة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، مؤكدًا أن المحافظة يهمها بالدرجة الأولى تشجيع الاستثمار والمستثمرين الجادين لتوفير فرص عمل للشباب خصوصا من أبناء القليوبية.

ومن الجدير بالذكر أن المنطقة الاستثمارية تبلغ مساحتها الاجمالية 46 فدان لإنشاء منطقة استثمارية صناعية، تتضمن وحدات انتاجية وفقا لمواصفات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص المنطقة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

كما أن المنطقة تشتمل علي 3 قطاعات، ويشتمل القطاع الأول علي المنطقة الصناعية والتي تتكون من 147 وحدة صناعية، بإجمالي 44640 متر، بالإضافة إلي 6 ثلاجات مركزية، و16 منفذ بيع، و18 مخزن فى القطاع التجاري، والقطاع الثاني يتمثل في المنطقة التجارية والتي تشتمل علي 9 مباني إدارية ومركز لخدمة المستثمرين مكون من ثلاثة أدوار بمساحة 3000 متر، والمركز الحضري للمرأة والمكون من دورين بمساحة 125 متر ومركز ريادة الأعمال والمكون من دور واحد فقط بمساحة 305 متر، ومسجد على مساحة 200 متر، ومبني لخدمات العاملين، ومبني للحماية المدنية، ونقطة للإسعاف، ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر.

جاءت الجولة بحضور كل من أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستثمارية، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها .

جانب من الجولة

جانب من الجولة

 

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

 

خلال تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها
خلال تفقد المنطقة الاستثمارية ببنها

 

متابعة وحدات الانتاج بالمنطقة الاستثمارية
متابعة وحدات الانتاج بالمنطقة الاستثمارية

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

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