محافظ القليوبية: حصر 32 حالة تعد على الأرض الزراعية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على طريق مصر الإسكندرية الزراعي بنطاق مدينتي بنها وطوخ، وذلك لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو إشغالها في غير النشاط الزراعي، حيث تم حصر 32 حالة وجاري التجهيز لحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالتها فورا واستعادة زراعتها مرة أخرى ، وذلك في اطار جهود محافظة القليوبية ضمن أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.

وخلال الجولة، أكد المحافظ، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم برفع الرتش الموجود بها على نفقتهم، وإلزامهم بزراعتها مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كان معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية، مشددا أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الاشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

وناشد "الهجان"، أصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بإزالتها بمعرفتهم قبل البدء فى شن حملة الإزالة من قبل المحافظة، والتى ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.

وفى هذا السياق وجه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال، وفى هذا النحو أثناء الجولة ضبط الهجان جرار زراعي وتروسيكل يلقيان الرتش بقطعة أرض على الطريق الزراعي، حيث تم التحفظ على الجرار والتروسيكل وصاحبهما لتحرير المحاضر اللازمة.