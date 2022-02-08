محافظ الجيزة يطمئن على التزام السائقين بالتعريفة المحددة فى المريوطية

كتب سيد الخلفاوى

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية مفاجئة على مجمع مواقف السرفيس بالمريوطية، للتأكد من مدى الالتزام بالتعريفة القديمة وعدم زيادة أسعار المواصلات على مستوى خطوط السير بدائرة المحافظة حفاظاً على حقوق المواطنين.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى المواطنين والتعرف منهم على أسعار خطوط السير للسيارات ومدى التزام السائقين بالتعريفة المحددة دون أى زيادة، مؤكداً لهم عدم دفع أى مبالغ مادية سوى المحددة والإبلاغ الفورى حال مخالفة السائق لذلك، قائلا "متدفعوش قرش زيادة عن التعريفة المحددة فى المواصلات".

كما استمع المحافظ إلى السائقين مؤكداً عليهم ضرورة الالتزام بما هو محدد.

ووجه محافظ الجيزة كل الأجهزة المعنية بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة مع مديرية ومباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها وتنفيذ حملات على المواقف بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وجهاز السرفيس وإدارات المواقف بالوحدات المحلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظراً لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أى زيادة بها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة.

وأشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى حال حدوث أى زيادة فى تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114) بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وخلال الجوله تفقد المحافظ غرفة التحكم فى كاميرات المراقبة الخاصة بكورنيش المريوطية والمنطقة المحيطة بها، للتأكد من كفاءة تشغيل الكاميرات ورصد المخالفات أو أى حالات إلقاء القمامة.