محافظ أسوان يلتقى رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية

أسوان – عبد الله صلاح

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء يسري عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، علاوة على المهندس ممدوح الشيخ مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية.

وأكد محافظ أسوان، أنه جرى التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء أكبر مجمع للمدارس على أرض معسكر التربية والتعليم بطريق السماد يشمل جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى الثانوى العام وذلك لخدمة مناطق شرق المدينة بالكامل، وتخفيف التكدس الطلابى داخل الفصول، وهو الذى يتوازى مع إنشاء مجمع أخر للمدارس بمنطقة الرضوانية بطريق السادات يضم 70 فصلا لكافة المراحل التعليمية بتكلفة تصل لأكثر من 25 مليون جنيه.



وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقى، وهيئة الأبنية التعليمية في تلبية احتياجات المحافظة بكافة قطاعات العمل العام، كما أن الهيئة حققت أعلى مستهدف لها على مستوى الجمهورية داخل محافظة أسوان بإجمالي 66 مشروع يتضمن إنشاء وإحلال وتجديد مدارس منها 54 مشروع مدرسة تضم 552 فصلا بتكلفة إجمالية 316 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بجانب 12 مشروع مدرسة يضم 193 فصلا بتكلفة إجمالية 83.5 مليون جنيه.



وأوضح، أنه سيجرى خلال العام الدراسى القادم افتتاح 10 مدارس جديدة تضم 148 فصلا بتكلفة 61 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة في 31 مدرسة تضم 297 فصلا بتكلفة 310 ملايين جنيه.