مجلس الدولة يستقبل خريجى الكليات لسحب ملفات وظيفة مندوب مساعد

كتب - أحمد عبد الهادى

استقبل مجلس الدولة اليوم الثلاثاء خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي جامعات بني سويف والمنيا وأسوان وأسيوط، الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وذلك يستمر حتي يوم غدا الاربعاء الموافق 9 فبراير.

ومواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:

- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير.

- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الموافق 3 فبراير.

- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الموافق 5 فبراير.

- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الموافق 6 فبراير.

- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الموافق 7 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير.

- جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.

وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً، وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.