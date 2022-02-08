اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ماكرون: لقائى مع بوتين كان بناء.. وحاولنا إيجاد نقاط للتقارب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:27 ص
ماكرون: لقائى مع بوتين كان بناء.. وحاولنا إيجاد نقاط للتقارب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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وصف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لقاءه مع الرئيس بوتين بأنه كان بناء وأنهما حاولا إيجاد نقاط للتقارب، على الرغم من اختلاف مواقف الجانبين من بعض القضايا.

وأكد ضرورة إيجاد طريق سلمي للحفاظ على الاستقرار في أوروبا، مشيرا إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن.

وشدد على ضرورة بناء آليات جديدة لضمان الأمن في أوروبا، لكنها لا يمكن أن تبنى مع حذف كل الاتفاقيات التي تم عقدها خلال الـ 30 سنة الأخيرة ومبادئها الأساسية.

وأكد أن الفوضى وزعزعة الاستقرار لا تصبان في مصالح أوروبا ولا روسيا، ولذلك يجب الاتفاق على خطوات محددة لوقف التصعيد حول أوكرانيا.

ودعا الرئيس الفرنسي لعدم تكرار أخطاء الماضي من أجل الحفاظ على الأمن، مشيرا إلى أنه من المستحيل بناء السلام في أوروبا بدون روسيا، لكن بعض الدول تعبر عن مخاوفها الأمنية أيضا

 


إيمانويل ماكرون

فرنسا

روسيا

روسيا وفرنسا

الأزمة الأوكرانية

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