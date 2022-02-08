لو فى عائلتك مريض سكر .. اعرف عادات الأكل الواجب اتباعها لصحة الأسرة

كتبت - ميرفت رشاد

إذا كان مرض السكري متوارثًا في عائلتك ، فمن المرجح أن تكون مصابًا بمقدمات السكري ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) وإذا كان لديك أكثرمن قريب مصاب بداء السكري، فأنت أكثر عرضة للإصابة بالمرض، بناءً على دراسة نُشرت في مجلة Diabetologia ، على الرغم من وجود تشخيص لمرض السكري في العائلة، إلا أن ممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وفقدان الوزن هي كل الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل المخاطر بشكل كبير، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تناول المزيد من الخضروات:

تتمثل إحدى عادات الأكل الرئيسية للوقاية من مرض السكري في إثراء نظامك الغذائي بمزيد من الأطعمة النباتية، وجدت دراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Journal of Geriatric Cardiology أن تناول نظام غذائي نباتي من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول والشوفان والبطاطا الحلوة والفواكه والحبوب الكاملة، كان أكثر فعالية في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم من نظام غذائي تقليدي لمرضى السكري يركز على الحد من السكريات والكربوهيدرات، المشاركون في الدراسة الذين استهلكوا في المتوسط ​​40 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا وتناولوا الأطعمة النباتية بشكل أساسي ، حققوا أكبر نجاح في تحسين حساسية الأنسولين.

2 - الحد من الوجبات السريعة:

الوجبات السريعة تحتوى على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، وعلى الرغم من أنه قد لا يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم عند تناوله ، إلا أنه قد يزيد بشكل غير مباشر من خطر الإصابة بمرض السكري بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي السعرات الحرارية الزائدة إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين.

3 - تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د:

يُعتقد أن فيتامين د يساعد في تحسين حساسية الجسم للأنسولين ، وهو الهرمون الذي ينظم مستويات السكر في الدم، ربطت الدراسات الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) بأنهم أكثرعرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تشيرمراجعة في المجلة الطبية Diabetes Spectrum إلى بحث يقترح أن من 5 إلى 30 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس على جلد الوجه أو الذراعين أو الظهر أو الساقين (بدون واقي من الشمس) مرتين في الأسبوع على الأقل هو المطلوب لتخليق فيتامين د في كميات كافية لتحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم وتقليل مخاطر مرض السكري.