لجنة من محافظة الأقصر تقود جولات للبدء فى مشروع تطوير مدينة إسنا التاريخية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بدء فعاليات تنفيذ مقترحات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، حيث جرى تشكيل لجنة من محافظة الأقصر بإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك بعمل جولة مكوكية على مدار 24 ساعة لمتابعة المناطق الأثرية والتاريخية بمدينة إسنا.



وشارك فى جولة وفد تطوير مدينة إسنا التاريخية المهندس أسعد مصطفى المسئول عن ملف حياة كريمة بالأقصر، ومن قطاع الآثار بمدينة إسنا حسين الحداد مدير عام آثار إسنا وأرمنت، حيث تم العمل على تنظيم جولة فى وكالة الجداوى التاريخية، ومعبد إسنا، وقيسارية إسنا ومعصرة الزيوت التراثية والمبانى التاريخية ومحيط معبد إسنا، وتم عمل تقرير وافٍ بتلك الجولة للبدء فى تطوير المدينة بدعم من وزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار.



اللجنة خلال جولتها على وكالة الجداوى التارثية



جولة لجنة محافظة الأقصر على معبد اسنا



لجنة المحافظة خلال متابعة مدينة اسنا التاريخية



وفد اللجنة فى السوق السياحى بإسنا