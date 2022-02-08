رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال التجميل بمدخل منشأة العمارى بحى المطار.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تابع العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أعمال التجميل بمدخل شارع منشأة العمارى الرئيسى، وذلك برفقة شعبان طايع رئيس حي المطار، والمهندس عبد الحكيم أبو المجد مدير إدارة الحدائق والبساتين، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف أعمال التجميل ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن الأعمال الجارية تسوية التربة بطول "البلدورات"، تمهيداً لزراعتها وتشجيرها، كما تتم رفع كفاءة الشارع من مدخل شارع منشأة العمارى بداية من طريق المطار إلى منطقة نجع العرب وصولاً إلى الفرقة (15)، وذلك تمهيداً لأعمال الرصف.

وفي سياق متصل، تابع العميد طارق لطفي، أعمال حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات ورفع الأتربة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وتحسين الخدمات والمرافق بأحياء مدينة الأقصر، وصيانة الكهرباء بطريق المطار حيث تم تركيب (4) كشافات جديدة بنفس الطريق بمنطقة حي المطار.

فيما واصل العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، عملية المتابعة اليومية للمركز التكنولوجى بالمدينة وذلك للتأكد من انتظام سير العمل والمعاملات الحكومية مع المواطنين وأيضاَ المتابعة الدورية لمنظومة البناء، حيث شملت عملية المتابعة تفقد إجراءات التصالح ومعدلات الإنجاز بالمركز.

ووجه رئيس مجلس مدينة الأقصر بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين لاستكمال طلبات التصالح فى مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاٌ للاشتراطات القانونية وشدد على عدم تعامل أى مواطن مع الإدارات الخلفية على أن يكون التعامل عن طريق المركز فقط داخل المدينة.

كما طالب العميد طارق لطفى، كافة المواطنين بضرورة التقدم لاستكمال باقى المستندات لكل من تقدم بطلب التصالح ودفع مبلغ الجدية فى القرى والنجوع واستكمال بقية الإجراءات اللازمة لإتمام العملية، وأشاد رئيس مدينة الأقصر بالدور المبذول لفريق العمل بالمركز التكنولوحى لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل فى هذا الملف وتكليف فريق العمل بالمركز بتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر للمضى قدمًا فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال التجميل بمدخل منشأة العمارى



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال التجميل بمدخل منشأة العمارى



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال التجميل بمدخل منشأة العمارى



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال التجميل بمدخل منشأة العمارى