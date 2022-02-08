اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كيري يتوجه للمكسيك لبحث الأزمة المناخية والطاقة المتجددة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:22 ص
كيري يتوجه للمكسيك لبحث الأزمة المناخية والطاقة المتجددة المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيرى
أ ش أ

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يتوجه جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ إلى المكسيك يوم 9 فبراير الجاري لإجراء مباحثات مع المسئولين الحكوميين بشأن الأزمة المناخية.


وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان اليوم ، إنه من المقرر أن يجتمع كيري خلال الزيارة بالرئيس المكسيكي أندريه مانويل لوبيز أوبرادور وسائر المسئولين الحكوميين حيث تتطرق المناقشات إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المناخي.


وأضاف أن المباحثات ستركز كذلك على فرص التوسع في مجال توليد الطاقة المتجددة، وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار ومكافحة التلوث والتحول إلى وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية والحد من إزالة الغابات.


جون كيرى

المناخ

الخارجية الأمريكية

نيد برايس

المكسيك

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