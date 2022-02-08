كتاب ترامب "رحلتنا معا" يحقق 20 مليون دولار خلال 60 يوما

كتبت: نهال أبو السعود

حقق كتاب الصور الذى نشره الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قبل بضعة أشهر أرباحا له وصلت إلى ملايين الدولارات خلال وقت قصير، وفقا لشبكة سى أن ان.

قالت الشبكة أن كتاب "رحلتنا معًا"، حقق 20 مليون دولار فى أقل من شهرين منذ طرحه للبيع فى أواخر نوفمبر، وجزء من شعبية الكتاب بين محبى ترامب هو التسميات التوضيحية، التى كتبها كلها بنفسه، ومعظمها يعرض اوصاف جامحة لأعدائه السياسيين.

قال سيرجيو جور، الناشط الجمهورى المخضرم الذى أسس Winning Team Publishing بمشاركة دونالد ترامب جونيور، الابن الأكبر لترامب لنشر الكتاب فى الخريف الماضي: "لقد قمنا بطباعة 200 ألف نسخة أولية".

قال جور: "كانت الفكرة وراء "Our Journey Together" بسيطة: كانت قاعدة المعجبين بترامب متعطشة لمزيد من الرئيس السابق المثير للجدل. لذا، أعطهم ما يريدون. فى أقل من يومين معروض للبيع وبيعت النسخ الموقعة من الكتاب بالآلاف وتم بيع النسخ غير الموقعة بسرعة أيضًا"، وأضاف: "ما زلنا غير قادرين على مواكبة العملاء".

الاكتشافات التى يقدمها ترامب فى الكتاب ليست تحليلًا عميقًا لوقته فى البيت الأبيض، بل هى تفسيراته غير المحررة للأحداث أو الأشخاص، مع عدم وجود أى شيء فى طريق وجهات نظر مختلفة أو فرصة للتعليق من معارضيه.

كتب ترامب بجوار إحدى الصور: "محاولة الاستماع إلى المجنونة نانسى بيلوسى فى المكتب البيضاوى - مثل هذا الخلاف الطبيعي.. كانت تصرخ وترتجف مثل ورقة الشجر، إنها مجنونة، ومن هنا جاء اسم" نانسى المجنونة ".