فصل التيار الكهربائى عن 12 قرية وتوابعها بمراكز كفر الشيخ.. اعرف التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء عن 12 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ ودسوق وسيدى سالم وبلطيم ومطوبس والحامول والرياض وبيلا " ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التى ستشهد فصل التيار الكهربائى عنها.

‏‎وسيتم فصل التيار الكهربائى عن 12 قرية وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الرملة بشرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرى الرملة وزهران وجزء من سيدى غازى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى فرامون بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية فرامون وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى دمرو بسيدى سالم ولا تتأثر بعملية الفصل اى قرى، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الكفرالشرقى بمركز بالحامول، وتتأثر قرية الكفرالشرقى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى القنى بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القنى وعزبة عمرو وبنى بكار، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى عثمان غرب كفر الشيخ، وتتأثر بالفصل قرية عثمان وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الخادمية بكفر الشيخ ، وتتأثر بالفصل قرية الخادمية ودقميرة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كمال حسين بالرياض ، وتتأثر بالفصل قرية كمال حسين ، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ابو بدوى ببيلا، وتتأثر بالفصل قرية ابوبدوى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى البحيرة ببلطيم، وتتأثر بالفصل قرية عبدالرازق، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى كفر مجر بجنوب دسوق ، وتتأثر بالفصل قرية كفر مجر، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الساكن بدسوق ، وتتأثر بالفصل الاستاد ومركز الشرطة.