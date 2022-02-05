قطع الكهرباء عن عدة أماكن وقرى بمركزى بنى سويف وناصر للصيانة اليوم

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر، اعتبارا من اليوم السبت حتى الثلاثاء، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.



وبحسب بيان القطاع، سيجرى قطع الكهرباء يومى السبت والأحد 5 و6 فبراير الحالى عن تزمنت الشرقية والحلابية، ويوم الاثنين "7/2" عن جزيرة أبوصالح، ويوم الثلاثاء "8/2" عن قرية بنى حمد.