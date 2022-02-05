قطع الكهرباء عن عدة أماكن وقرى بمركزى بنى سويف وناصر للصيانة اليوم

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن بعض قرى مركزي بني سويف وناصر، اعتبارا من اليوم السبت حتى الثلاثاء، من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 11 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات.
وبحسب بيان القطاع، سيجرى قطع الكهرباء يومى السبت والأحد 5 و6 فبراير الحالى عن تزمنت الشرقية والحلابية، ويوم الاثنين "7/2" عن جزيرة أبوصالح، ويوم الثلاثاء "8/2" عن قرية بنى حمد.
ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
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